Autoknacker in Dormagen Wohnwagen und mehrere Pkw aufgebrochen

Die Polizei meldet, dass in der Zeit von Sonntag, 25. Februar, 19 Uhr, bis Montag, 26. Februar, 9.50 Uhr, die Dreieckscheibe eines in der Robert-Koch-Straße geparkten Autos eingeschlagen wurde. Das Auto wurde durchwühlt und ein Rucksack entwendet. Im gleichen Zeitraum kam es auf der Dürerstraße in Horrem zu einem Pkw-Aufbruch. Auch dort wurde die Dreiecksscheibe eingeschlagen und der Innenraum durchwühlt. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Auf der Rembrandtstraße, ebenfalls in Horrem, wurden zwischen Samstag, 24. Februar, 12 Uhr, und Montag, 26. Februar, 8 Uhr, zwei Autos durch Einschlagen der Seitenscheibe aufgebrochen. Ein weiteres auf der gleichen Straße geparktes Fahrzeug wurde in der Zeit zwischen Sonntagabend, 18. Februar, und Montagmorgen, 26. Februar, an der Heckscheibe beschädigt. Unbekannte verschafften sich so Zugang zum Fahrzeug. Entwendet wurde in allen Fällen nach ersten Erkenntnissen nichts.