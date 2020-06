Dormagener Seniorin fällt nicht auf Trick herein : Polizei fasst Verdächtige bei Betrugsversuch

Dormagen Die Seniorin informierte die Polizei, nachdem ihr ein Anrufer eine vierstellige Gebühr für einen vermeintlichen Gewinn von über 100.000 Euro abknöpfen wollte. Der Betrüger klingelte trotz der Abfuhr später bei der über 80-Jährigen. Die Polizei nahm ihn und eine Komplizin fest.

Ohne finanziellen Schaden überstand eine über 80 Jahre alte Dormagenerin den Betrugsversuch zweier Trickdiebe. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich ein unbekannter Mann am Montag telefonisch bei der Seniorin gemeldet und ihr dazu gratuliert, dass sie bei einem Gewinnspiel weit mehr als 100.000 Euro gewonnen habe. Es werde jedoch eine vierstellige Gebühr fällig, die vorher gezahlt werden müsse und am gleichen Tag abgeholt werde. Die Seniorin schöpfte Verdacht, ließ sich nicht auf einen Übergabetermin ein und informierte richtigerweise die Polizei.

Doch trotz der Abfuhr war die Angelegenheit für die Betrüger nicht erledigt. Tatsächlich erschien am gleichen Abend ein unbekannter Mann bei der überraschten Frau, um das geforderte Geld in Empfang zu nehmen. Eine nahe Verwandte, die bei der Seniorin zu Besuch war, alarmierte unverzüglich die Polizei. Diese stellte wenige Minuten später den 31-jährigen Tatverdächtigen samt einer mutmaßlichen Komplizin (27). Das Duo aus Baden-Württemberg wurde vorläufig festgenommen. Die Spezialisten des Kriminalkommissariats 12 in Neuss haben die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Betruges aufgenommen.

Die Masche ist bereits mehrfach aufgefallen, und die Betrüger sind glücklicherweise meist gescheitert. Die Polizei warnt aufgrund des aktuellen Sachverhaltes erneut: Überweisen Sie kein Geld an unbekannte Personen. Lassen Sie sich nicht nach telefonischer Absprache auf Geldübergaben an Boten ein. Seien Sie kritisch bei Gewinnversprechen am Telefon oder mittels Postwurfsendung. Seriöse Unternehmen verlangen keine Gebühren auf mögliche Gewinne. Verständigen Sie im konkreten Verdachtsfall die Polizei. Der Aufruf der Polizei geht auch an Verkäufer von Zahlungsgutscheinen: Stellen Sie ungewöhnlich hohe Käufe fest, sprechen Sie mit den oft älteren Kunden über diese Betrugsmasche.