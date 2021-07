Polizei-Einsatz in Dormagen : Senior rast mit Auto auf Mann zu

Dormagen Am Mittwoch eskalierte auf einem Parkplatz in Dormagen ein Streit zwischen mehreren Personen. Ein 72-Jähriger verlor dabei seinen Führerschein.

Am Mittwochvormittag (21. Juli), gegen 11 Uhr, bemerkte ein Kölner (32) auf einem Parkplatz an der Hamburger Straße einen Streit zwischen einem Mann (72) und einer 27-Jährigen. Der 32-Jährige soll zunächst versucht haben, den Streit zu schlichten. Im Zuge des Gesprächs eskalierte die Diskussion zwischen dem Senior und dem Kölner jedoch immer weiter. Der 72-Jährige sei dann in seinen PKW gestiegen und habe zunächst das Parkplatzgelände verlassen, dann habe er jedoch gewendet und sei auf den Kölner zugefahren. Der jüngere Mann konnte sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Mitarbeiter des Möbelhauses informierten die Polizei. Der Führerschein des Dormageners wurde beschlagnahmt. Es wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.