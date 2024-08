Polizei in Dormagen Überwachungskamera überführt Autoeinbrecher

Am vergangenen Montagmorgen kam es gegen 5.40 Uhr zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw in der Hardenbergstraße in Dormagen. Über eine Überwachungskamera, die mit seinem Handy verbunden war, hatte der Fahrzeugbesitzer beobachtet, wie zwei Personen sein vor dem Haus geparktes Auto durchsuchten. Als er aus dem Haus kam, flüchteten die Täter mit Wertgegenständen.