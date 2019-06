Polizei bittet um Mithilfe : Rainer S. aus Dormagen wird vermisst

Dormagen Seit vergangenem Dienstag wird der 54-jährige Rainer S. vermisst. Nach einem beruflichen Termin in Bonn verliert sich seine Spur. Es sei nicht auszuschließen, dass er gesundheitlich angeschlagen war und sich nun in hilfloser Lage befindet.

Am Dienstag, 28. Mai, nahm der Dormagener einen beruflichen Termin in Bonn an der Agnesstraße war. Gegen 11.20 Uhr verliert sich seine Spur. Nach seinem Termin ist er mit einem grauen Honda Typ "HR-V" (amtliche Kennzeichen: NE-UN4) mit unbekanntem Ziel aufgebrochen. Das teilt die Polizei mit.