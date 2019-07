Polizei bittet um Mithilfe : Marion H. aus Dormagen wird vermisst

Dormagen Die Polizei sucht derzeit eine 62-Jährige. Sie hat am Donnerstagabend ihre Wohnung an der Röntgenstraße verlassen. Die weitestgehend orientierungslose Frau ist gesundheitlich beeinträchtigt und auf Hilfe angewiesen.

Wie die Polizei mitteilt sind die gesundheitlichen Einschränkungen nicht zwingend erkennbar. Zuletzt wurde die Gesuchte am Donnerstagabend , gegen 22.45 Uhr, an ihrer Anschrift an der Röntgenstraße gesehen. Am Freitagmorgen erfuhr die Polizei von dem Vorfalls. Sie sucht derzeit unter anderem mit einem Hubschrauber nach Marion H. Bei der Suche werden auch speziell geschulte Hunden eingesetzt.