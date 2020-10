Politische Bildung in Dormagen : Ausstellung zeigt Arbeitsweise des Parlaments

Politische Bildung in Dormagen

Dormagen In der Rathaus-Galerie in Dormagen ist die Wanderausstellung „Deutscher Bundestag“ zu sehen. Zahlreiche Vorträge, Diskussionsrunden und Gespräche vermitteln Hintergrundwissen.

Auf Initiative des Bundestagsabgeordneten Hermann Gröhe kommt die Wanderausstellung „Deutscher Bundestag“ demnächst nach Dormagen. In der Woche von Montag, 9., bis Samstag, 14. November, können sich interessierte Bürger in der Rathaus-Galerie an der Kölner Straße über Aufgaben und Arbeitsweise des Parlamentes und seiner Mitglieder informieren.