Politik-Streit in Dormagen : Der Stadtrat wird in der Corona-Krise tagen

Dormagen Nach jetzigem Stand wird es nach Ostern eine Ratssitzung geben. Aber Bürgermeister Lierenfeld wird keine drei Sitzungen terminieren, so wie es vier Fraktionen fordern. Die SPD macht ihre Teilnahme von den Themen abhängig.

Im Streit um die Forderung von CDU, Grüne, Zentrum und FDP nach der Ansetzung von Ratssitzungen sind die Fronten verhärtet. So behält es sich die SPD offen, daran überhaupt teilzunehmen. Sie will das von den Themen abhängig machen, die dort diskutiert werden sollen. „Bei einer reinen Show-Veranstaltung, in der es um Wahlkampf geht, werden wir nicht mitmachen“, sagt Fraktionsvorsitzender Andreas Behncke. Doch es zeichnet sich eine Lösung ab. So ist die Situation:

Was die SPD meint Für Fraktionsvorsitzenden Andreas Behncke ist klar: „Wir halten in der aktuellen Lage die Einberufung einer Ratssitzung mit Präsenzpflicht aller Ratsmitglieder für das völlig falsche Signal an die Bevölkerung. Die Politik hat hier eine Vorbildfunktion zu erfüllen, insbesondere was das Kontaktverbot angeht.” Behncke sieht mit den Videokonferenzen der Fraktionsvorsitzenden die Einbindung der Politik in die Verwaltungsentscheidungen ausreichend geregelt. Fraktionsvize Bernhard Schmitt sagt: „Es gibt aus unserer Sicht nichts, was derzeit dringend im Rat besprochen werden müsste. Gänzlich verschließen will sich die SPD dem Antrag aber nicht. Behncke: „Wir könnten uns vorstellen, dass zum Beispiel der Hauptausschuss oder aber ein verkleinerter Rat nach der Lockerung des Kontaktverbots zusammentritt.“