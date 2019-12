Politik in Dormagen : Zentrum kündigt Ablehnung des Stellenplans an

Dormagen Vorweihnachtliche Stimmung wird am Dienstag im Ratssaal des Rathaus kaum herrschen, und ob Bürgermeister Erik Lierenfeld den Stadtverordneten Plätzchen und Lebkuchen servieren wird, ist eher unwahrscheinlich angesichts der Aussicht, dass der Rathaus-Chef mit seinem Stellenplan scheitern könnte.

Neben dem Desaster rund um die Sekundarschule und den Eigenbetrieb ist die Frage, ob der Stellenplan im kommenden Jahr um 33 Positionen aufgestockt wird, das am kontroversesten diskutierte Thema. Neben der CDU als Hauptkritikerin der Verwaltugnsvorlage schießt die Zentrums-Fraktion am deutlichsten gegen das Vorhaben. In der Sondersitzung am Dienstag (der öffentliche Teil beginnt nach der nicht-öffentlichen Sitzung gegen 18 Uhr) sitzen die Ratsmitglieder nach, weil es in der regulären Sitzung keine abschließende Lösung gegeben hat.

Fraktionsvorsitzender Hans-Joachim Woitzik hat am Montag angekündigt, dem Stellenplan in der aktuellen Form nicht zuzustimmen. „Wir fordern, dass der Stadtrat den Bürgermeister dazu verpflichtet, bis zur nächsten Sitzung des Stadtrates am 13. Februar ein entsprechendes Personalkonzept für die Verwaltung und den Eigenbetrieb vorzulegen, mit dem Ziel, wieder die gleiche Stellenanzahl sowie dieselben Personalkosten wie im Jahr 2019 zu erreichen.“ Das sind 843 Stellen. Eine Zahl, die das Zentrum ohnehin kritisch sieht, denn: Beim Amtsantritt von Lierenfeld seien es 750 Mitarbeiter gewesen, die Personalkosten hätten damals etwa 30 Millionen Euro betragen gegenüber Kosten von über 40 Millionen Euro in diesem Jahr. „Wir sehen eine große Gefahr, dass Dormagen durch diesen Stellenplan selbstverschuldet erneut in die Haushaltssicherung gerät“, so Woitzik.