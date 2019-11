Politik in Dormagen : Wirtschaft und Arbeit sind Themen im SPD-Bürgerdialog

Dormagen Die themenbezogene Bürgerdialogreihe der SPD geht in die nächste Runde.

Am Dienstag, 12. November, geht es ab 19 Uhr in der Kulturhalle (“Kulle“) an der Langemarkstraße 1-3 um die Bereiche „Wirtschaft und Arbeit“. Bereits im September haben interessierte Bürgerinnen und Bürger ihre Wünsche und Ideen zur städtischen Infrastruktur und zur Stadtentwicklung dargelegt und erläutert, die jetzt von den Sozialdemokraten ausgewertet werden.

Die Kommunalwahl im September kommenden Jahres wirft dabei ihre Schatten voraus: „Natürlich können wir nicht jede Idee und jeden Wunsch in der politischen Arbeit umsetzten“, sagt Müllers Stellvertreter Ruben Gnade. „Unser Ziel ist es, alles, was von allgemeinem Interesse und machbar ist, in unser Programm für die Kommunalwahl 2020 aufzunehmen.“ Inhaltliche Beschränkungen soll es gleichwohl bei dieser Veranstaltung in der „Kulle“ nicht geben, wünschen sich die Sozialdemokraten ausdrücklich: „Die geäußerten Gedanken dürfen trotzdem utopisch sein“, betont die stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende Susanne Uhlman, „denn bei solchen Veranstaltungen beginnen oftmals Überlegungen, die sich erst noch entwickeln müssen, um dann irgendwann in der Zukunft umgesetzt zu werden.“