Politik in Dormagen : Groko-Streit über Rathaus-Personal

CDU kritisiert den Bürgermeister für seine Personal-Politik, die SPD kontert.

„Wer als Bürgermeister Verantwortung für die Stadt übernimmt, kann doch die langfristigen finanziellen Auswirkungen von Personalentscheidungen nicht vollkommen aus den Augen lassen“, sagt CDU-Fraktionschef Kai Weber: „Es geht nicht darum, Mitarbeiter ,zu verheizen’! Es geht darum, Prozesse in der Verwaltung zu überdenken und neu zu organisieren, so dass die Mitarbeiter von unsinnigen Aufgaben entlastet werden und sich auf das Wesentliche konzentrieren können.“ Führungsqualität eines Verwaltungschefs zeige sich „in gescheiten Umstrukturierungen und nicht in purer Personalaufstockung zu Lasten der jüngeren Generationen“, so die CDU.