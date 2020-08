Politik in Dormagen : SPD will Verkehrsberuhigung für Neckar- und Siegstraße

Hackenbroich Immer wieder beschweren sich Anwohner in ganz Dormagen darüber, dass auf ihren Straßen zu schnell gefahren wird und sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten wird.

So auch in Hackenbroich, wo das Wohngebiet um Sieg-, Neckar- und Aggerstraße als verkehrsberuhigte Zone mit Tempo 30 ausgeschildert ist. In der Praxis wird dieses Tempolimit aber oft missachtet, wie SPD-Ratsfrau Sonja Kockartz-Müller schon oft selbst beobachtet hat: „Die Straßen verführen durch ihre Breite und eine gute Übersichtlichkeit zum schnellen Fahren. Rechts und links der Straßen gibt es viele Parkbereiche, oder es wird am Bürgersteig geparkt. Die vielen dort spielenden Kinder sind damit einer ständigen Gefahr ausgesetzt, da sie besonders beim schnelleren Vorbeifahren leicht übersehen werden können.“