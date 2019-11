Politik in Dormagen : SPD provoziert Krach im Stadtrat

Dormagen Die Ausschreibung für den neuen Beigeordneten soll verschoben werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus D. Schumilas

Fraktionsvorsitzender Andreas Behncke und Bürgermeister Erik Lierenfeld saßen im Dortmunder Fußballstadion, als sie am vergangenen Mittwoch um 22.02 Uhr die E-Mail der CDU mit der Aufkündigung der Großen Koalition erhielten. Die Art und Weise findet Behncke auch fünf Tage später nicht besonders fein, als die SPD zum Pressegespräch bittet, um ihre Sicht der Dinge darzulegen. „Wir sind nicht wahnsinnig überrascht worden, seit Anfang des Jahres hat sich das Ende abgezeichnet.“

Gleichwohl wundern sich die Sozialdemokraten über die von der CDU aufgeführten Gründe bzw. Themen, die man – als Kompromiss – gut angeschoben wähnte. Beispiel „Sparkassentreppe: „Dort waren wir jetzt bereit, anstelle einer barrierefreien, eine barrierearme Lösung zu akzeptieren“, so Behncke. Der Fraktionschef zieht sogar eine recht positive Bilanz, spricht davon, „viel unseres Wahlprogrammes in den Koa-Vertrag geschrieben und davon auch viel umgesetzt zu haben“. Wie die Senkung der Beiträge für U3- und OGS-Kinder, Beschluss des Baus einer Dreifachhalle an der Beethovenstraße oder mehr Stellen für den Ordnungsdienst.

Andreas Behncke spricht Klartext in Richtung CDU. Foto: Anja Tinter

Wie geht es weiter? „Wir werden uns jetzt für unsere Themen eine Mehrheit suchen.“ So für die deutliche Erhöhung des Stellenplans im Eigenbetriebs, „damit dort die Aufgaben erfüllt werden können.“ Da könnte der Ex-Partner sogar mitgehen. Aber bereits am heutigen Dienstag könnte es zwischen beiden krachen: Denn Behncke kündigt an, in der Ratssitzung Beratungsbedarf anzumelden, wenn es darum geht, die Ausschreibung für die Beigeordneten-Stelle zu verabschieden. „Wir wollen mit allen Fraktionen erst ein Anforderungsprofil für Bewerber erstellen.“ Geht man bei der CDU davon aus, dass sie nach dem anstehenden Ausscheiden von Tanja Gaspers (CDU) das Vorschlagsrecht für deren Nachfolge hat, sieht man das bei den Sozialdemokraten anders. Behncke: „Es gibt kein automatisches Wiederbesetzungsrecht der CDU, davon steht nichts im Koalitionsvertrag.“ Man werde auch mit SPD-Kandidaten sprechen oder mit solchen ohne Parteibuch. „Es geht um das Prinzip der Bestenauslese. Ein CDU-Kandidat wird dabei nicht ausgeschlossen.“