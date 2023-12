Politik in Dormagen Römer-Therme soll Ganzjahresfreibad bleiben

Am Ende waren sich fast alle Politiker in der Sitzung des Hauptausschusses am vergangenen Freitag einig: Die Römer-Therme in Dormagen sollen als Freibad ganzjährig geöffnet bleiben – zumindest im nächsten Jahr. Lediglich die Zentrums-Fraktion stimmte gegen den Vorschlag der Verwaltung, den Betrieb ohne Einschränkungen der Öffnungszeiten mit einem geplanten Defizit von rund 584.000 Euro, statt zunächst prognostizierten 776.000 Euro, auch im kommenden Jahr aufrecht zu erhalten.