Politik in Dormagen : Landrat: Keine Beanstandung des Hauptausschusses

Politik in Dormagen

Der Hauptausschuss tagte am 12. Mai mit Schutzvorkehrungen. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Dormagen Beschwerdeführer Volkmar Ortlepp hat sich mit einem Eilantrag an die Bezirksregierung gewandt. Er will verhindern, dass Grundstücke für den Autobahnanschluss Delrath verkauft werden.

Mit seiner Forderung, keine notariellen Grundstücksgeschäfte abzuschließen, bevor nicht geklärt sei, ob die Beschlüsse des Dormagener Hauptausschusses am 12. und 18. Mai rechtens seien, hat sich nun der Neusser Volkmar Ortlepp, Mitglied der Dormagener Bürgerinitiative „Der Wald bleibt“, an die Bezirksregierung Düsseldorf als Kommunalaufsicht gewandt: „Ich möchte verhindern, dass Stadt und Kreis notarielle Grundstücksgeschäfte abschließen und damit Fakten für den Autobahnanschluss Delrath, dessen Gegner ich bin, schaffen“, begründet Ortlepp diesen Schritt. Für ihn gebe es keine rechtliche Grundlage für diese Geschäfte.

Zuvor hatte er sich mit einer „Fachaufsichtsbeschwerde“ an Landrat Hans-Jürgen Petrauschke als Kommunalaufsicht gewandt. Ortlepp stellt darin einen Antrag auf „Beanstandung aller Beschlüsse der Hauptausschusssitzung“ wegen Rechtswidrigkeit, vor allem wegen „fehlerhafter und nicht fristgerechter Unterrichtung“, so Ortlepp. Dem widersprach Bürgermeister Erik Lierenfeld: „Eine etwaige formelle Rechtswidrigkeit kann ich hier nicht erkennen.“

In einem Schreiben an Ortlepp folgt Landrat Petrauschke der Argumentation der Stadt: „Ich vermag Rechtsverstöße seitens der Stadt Dormagen, welche ein kommunalaufsichtliches Tätigwerden erfordern würden, nicht erkennen.“ Und weiter: Der gewählte Sitzungsort sei geeignet gewesen, die getroffenen Schutzvorkehrungen entsprächen den ministeriellen Vorgaben und Empfehlungen, die Information sei rechtzeitig erfolgt. In der Gemeindeordnung NRW sei zudem keine bestimmte Frist für die öffentliche Bekanntmachung vorgeschrieben.