Politik in Dormagen : Kinderparlament tagt mit hohem Besuch

Dormagen Eine Delegation aus Österreich hatte dem Kinderparlament beigewohnt. Die Kinder interessierten sich insbesondere für Themen wie den Busverkehr und Schulhöfe.

Am Mittwochnachmittag tagte erneut das Dormagener Kinderparlament in der Kulturhalle – mit vermutlich mehr Besuchern, als jemals zuvor, denn eine Delegation aus dem österreichischen Vorarlberg war zu Gast.

Zunächst wurden im Rahmen der Sitzung die zahlreichen Fragen der anwesenden Kinder von Lierenfeld beantwortet. Besonderen Fokus legten die Schüler dabei auf Themen wie den Busverkehr und Schulhöfe. Hermine von der Realschule Hackenbroich stört sich beispielsweise daran, dass zu wenig Schulbusse nach Worringen führen und Marie von der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule beschwerte sich darüber, dass am Freitagmittag (nachdem die Schule aufgrund eines Lehrermangels bereits um 12.30 Uhr beendet ist) ebenfalls kein Schulbus fahren würden. Erik Lierenfeld nimmt die Aussagen der Kinder ernst, er sagt: „Bei einem längeren Ausfall von Lehrerinnen oder Lehrern und einer damit einhergehenden Veränderung des Stundenplanes können die Schulen sich gerne bei uns melden, damit wir überlegen können, ob wir den Busverkehr anpassen.“ Fabian von der Salvator-Schule Nievenheim berichtet von einem wiederkehrenden Wespennest im Gestänge eines Basketballkorbes auf dem Schulhof, und Emil von der Henri-Dunant-Grundschule erzählt von einer fehlenden Sonnenabdeckung. Die Stadt möchte dies prüfen. Max von der Regenbogenschule in Rheinfeld sagt, dass die neue Steinfläche vor der Schaukel beim Aufprall schmerze. Der Bürgermeister erklärt, dass es sich dabei um einen sicheren Fallschutz handele, der eigentlich weniger schmerzen sollte als Sand.

Nachdem die Fragen beantwortet waren, wurden die Projekte aus den verschiedenen Arbeitsgruppen, die die Kinder bilden, kurz vorgestellt. So gibt es die Umweltgruppe, die Mediengruppe, die Mobilitätsgruppe und die Spiel- und Sportgruppe. In letzterer wird darüber gesprochen, „ob die Spiel- und Jugendplätze der Stadt gut sind“. Nach der letzten Sitzung seien bereits zahlreiche Anregungen der jungen Parlamentarier umgesetzt worden. So wurde ein Zaun in Nievenheim repariert, der Schaukelbau an der Salvator-Schule ist beendet und die Fliesen des Schulhofes der Tannenbuschschule wurden ausgetauscht. Auch dieses Mal werde man versuchen, die Probleme und Anliegen der Kinder zu lösen.