Politik in Dormagen : CDU will mehr Fakten zur Baugesellschaft haben

CDU will mehr Fakten zur Baugesellschaft haben

In Dormagen sollen künftig mehr Wohnungen gebaut werden. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen In der zusätzlich anberaumten Sitzung am 28. Januar sollen die Ratsmitglieder unter anderem auch darüber entscheiden, ob die Stadt eine Wohnungsbaugesellschaft gründet.

Die rot-grüne Mehrheit hat sich bereits dafür ausgesprochen. Kritisch wird ein solches Vorgehen, um mehr Einfluss auf die Wohnungsbaupolitik in der Stadt sowie auf die Mietpreisgestaltung zu erhalten, vor allem von der CDU gesehen. „Diese Gründung wirft derzeit viele Fragen auf", sagt Fraktionsvorsitzender Kai Weber. „Diese sind vor dem Hintergrund einer grundlegenden Entscheidung zu klären und ausführlich zu beraten."