Bürgerantrag in Dormagen Vorwürfe und Reaktionen hören nicht auf

Die Realität holt die Menschen manchmal schneller ein, als ihnen lieb ist. Denn: „Angesichts der aktuellen Ereignisse in Berlin wäre die Einbeziehung des Linksextremismus von großer aktueller Bedeutung gewesen. Das haben aber politische Eitelkeiten und parteipolitische Intrigen verhindert.“ Das sieht auch Alt-Bürgermeister Peter-Olaf Hoffmann (CDU) so. „Die SPD hat gesagt, Linksextremismus sei heute ja unbedeutend.“ Und wie bedeutend Linksextremismus in Deutschland immer noch sei, „zeigt nur wenige Tage später die Verhaftung einer RAF-Terroristin in Berlin, deren Wohnung voll Waffen und Sprengstoff war.“ Als überzeugter europäischer Demokrat müsse man sich in dieser Sache für den Dormagener Stadtrat fremd schämen, weil dieser Rat nicht bereit sei, wirklich gemeinsame Front gegen jede Form von Extremismus zu machen. Am Ende seien die Bürger, die ein Zeichen setzen wollten, brüsk abgewiesen worden. Es stelle sich die Frage, ob 26 engagierte Frauen und Männer in dieser Stadt für die Politik auch zu unbedeutend seien?