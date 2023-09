Straßenprojekt in Dormagen Drei Kreisverkehre für die Haberlandstraße

Vor Jahren haben sich die Grünen bereits dafür eingesetzt, jetzt nimmt das Thema konkrete Formen an: Die Haberlandstraße, zwischen Bahnhofstraße im Süden und Kreisstraße 1 im Norden wird umgebaut. Zentrale Ziele sind die Verkehrsberuhigung auf der Straße, an der zwei Schulen und eine Kita liegen, und das Heraushalten von Durchgangsverkehren. In der nächsten Sitzung des Planungsausschusses im November sollen die Politiker über diese Projekte sowie über die Art und Weise der Umsetzung entscheiden. Problem: Genaue Kosten gibt es noch nicht.