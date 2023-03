Veranstaltung am NGK in Dormagen Poetry-Slam-Stars treten gegen Schüler an

Das Besondere an diesem Abend: Die erfahrenen Akteure duellieren sich mit Schülerinnen und Schülern des NGK. Der ultimative Showdown - Profi gegen Nachwuchs. Wer diesen Kampf für sich entscheidet, bestimmt das Publikum. Auf der Profi-Seite geht mit der Berlinerin Lisa Pauline Wagner die amtierende Vize-Meisterin der großen deutschsprachigen Meisterschaften an den Start. Ein weiteres Ass ist Benjamin Poliak, der zweifache Gewinner der deutschsprachigen U20-Meisterschaften im Poetry Slam. Dritter im Bunde ist Lennart Hamann. Der Schleswig-Holstein-Meister ist eine absolute Performance-Maschine und zieht sein Publikum von der ersten Sekunde an in seinen Bann. Nachdenklich, schreiend lustig, lyrisch. Die Moderation übernimmt Jan Schmidt vom NDR-Comedy Contest.