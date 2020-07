Planung in Dormagen : Ideen für „Neue Mitte“ in Horrem werden vorgestellt

Horrem Drei Planungsbüros stellen am Montag Lösungen für eine Umgestaltung der Knechtstedener Straße vor. Die Anforderungen von Anwohnern, Geschäftsleuten und Besuchern sollen berücksichtigt werden.

Die Knechtstedener Straße wird zwischen Heesenstraße und Am Hagedorn in beiden Richtungen von vielen Autofahrern genutzt, was gerade vor den Geschäften, der Kita Zur Heiligen Familie und der Christoph-Rensing-Grundschule immer wieder zu unübersichtlichen Situationen führt. Im Rahmen des Horremer Stadtteilprojekts Soziale Stadt wurden bereits Bürger zu Verbesserungsvorschlägen befragt, so fand vor einem Jahr ein ausführlicher Rundgang mit Bürgermeister Erik Lierenfeld zu den Problemstellen an der Knechtstedener Straße statt.