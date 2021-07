Plan für Dormagen : Kita-Beiträge sollen um 50 Prozent sinken

Stadt und Politik wollen Eltern immer stärker von Kinder-Betreuungsbeiträgen entlasten. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Dormagen Die Vision ist, dass bis 2025 gar keine Beiträge für die Kita mehr gezahlt werden müssen. Bürgermeister Erik Lierenfeld verrät, welche Entlastung die Verwaltung jetzt in einem nächsten Schritt vorschlagen will.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus D. Schumilas

Das Markenzeichen als kinder- und familienfreundliche Stadt will Dormagen weiter stärker. Dabei rücken die Elternbeiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten und in der Offenen Ganztagsschule noch stärker in den Blickpunkt. Die Stadt gibt das Ziel aus: Bis zum Jahr 2025 sollen die Kita- und OGS-Beiträge in Dormagen ganz abgeschafft werden. Zum kommenden Jahr schlägt Bürgermeister Lierenfeld vor, die Kosten in einem weiteren Schritt um 50 Prozent zu senken.

Dieser Vorschlag wird im Haushaltsentwurf für das Jahr 2022, der im September dem Stadtrat vorgelegt wird, berücksichtigt werden. „Das ist ein weiterer wesentlicher Meilenstein zur Elternbeitragsfreiheit bis 2025“, so Bürgermeister Erik Lierenfeld. Wie die Entlastung der Eltern aussehen wird, wird abschließend durch den Jugendhilfeausschuss und durch den Stadtrat entschieden. „Die Verwaltung wird verschiedene Varianten prüfen und als Diskussionsgrundlage einbringen“, sagt Robert Krumbein, Erster Beigeordneter der Stadt Dormagen.

Info Beitragsentlastung ab 1. August Beiträge Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung im vergangenen Monat beschlossen, dass zum Beginn des neuen Kitajahres am 1. August eine weitere Einkommensstufe wegfällt: Aktuell ist es noch so, dass Eltern mit einem Jahresbruttoeinkommen bis 30.000 Euro keine Beiträge bezahlen. Ab August liegt diese Grenze bei 45.000 Euro. Für den städtischen Haushalt hat das Auswirkungen: Im kommenden Jahr gibt es einen geschätzten Einnahmeausfall von rund 73.500 Euro.

In der vergangenen Wahlperiode des Stadtrats hat es bereits einige Entscheidungen zur Reduzierung der Elternbeiträge gegeben. Zum 1. August 2019 wurden die Beiträge in allen Gehaltsgruppen deutlich reduziert und brachten eine Entlastung der Eltern um 600.000 Euro. Zum ersten August 2020 trat neben der landesweiten Beitragsbefreiung für das zweite Jahr vor der Einschulung auch die Dormagener Regelung zur Beitragsfreistellung für das dritte Jahr in Kraft. In der jüngsten Ratssitzung im Juni wurde neben der Corona-bedingten teilweisen Beitragsfreistellung weiterhin beschlossen, ab dem 1. August 2021 alle Einkommen unter 45.000 Euro von den Beiträgen freizustellen.

Die jetzt vorbereitete neue Regelung soll ab dem 1. August 2022 gelten. „Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation ist eine solche Senkung zum jetzigen Zeitpunkt möglich. Wir möchten mit diesem Schritt den Eltern bereits im kommenden Jahr eine weitere finanzielle Entlastung bieten“, erklärt Torsten Spillmann, Beigeordneter und Kämmerer der Stadt. Grundlage für dieses Vorgehen ist die trotz Corona ordentliche Finanzsituation der Stadt. Bürgermeister Lierenfeld verweist auf die Haushaltsüberschüsse, die in den vergangenen Jahren erzielt worden sind. Daher sei es möglich, die Kosten für den jetzt anvisierten nächsten Schritt, die mit rund eine Million Euro veranschlagt werden, zu gehen. Aus diesem Grund spricht Krumbein vom „finanzpolitisch spannendsten Projekt“.

Die Beratungen im dafür zuständigen Jugendhilfeausschuss dürften interessant werden, weil die Kommunalpolitiker diskutieren und entscheiden müssen, wer von der nächsten Stufe der Entlastung profitieren soll: Geht es darum, wie zuletzt untere Einkommensgruppe komplett von einer Beitragszahlung zu befreien und die Grenze von 45.000 Euro Jahreseinkommen (brutto) weiter zu verschieben oder sollen querbeet alle Eltern in den Genuss einer Reduzierung kommen? In diesem Fall: alle gleichermaßen oder abgestuft? Auch dazu wird die Verwaltung, so kündigt Krumbein an, konkrete Vorschläge präsentieren.