Nun steht es fest : Das sind die Pläne für das Zuckerfabrikgelände in Dormagen

Dormagen Seit über 25 Jahren liegt das Areal der ehemaligen Zuckerfabrik Pfeifer&Langen brach. Jetzt steht fest, was dort in absehbarer Zeit passiert. Wie die Einigung zwischen Stadt und Edeka aussieht.

Endlich steht fest, was mit dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik an der Europastraße passiert: Stadt und Grundstückeigentümerin Edeka haben sich in einem „Letter of Intent“ auf Konkretes geeinigt: Das Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Moers kann auf einem 38,5 Hektar großen Teil des insgesamt 124 Hektar großen Areals ein Nahversorgungszentrum errichten. Über dem Zentrum sollen Büro- und Verwaltungsräume entstehen. Im Gegenzug sollen die nicht benötigten und im Eigentum von Edeka stehenden weiteren Grundstücksflächen an die Stadt verkauft werden.