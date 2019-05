Sport in Dormagen : Plan für Wildwasserpark wird forciert

Der Landesleistungsstützpunkt der Wildwasserkanuten in Neuss ist gefährdet. Ersatz soll am „Strabi“ in Dormagen geschaffen werden. Foto: Dietmar Meinert

Dormagen Der Kreissportausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Weg dafür freigemacht, die nächsten Schritte zum Bau der Sport- und Freizeitstätte für Kanuten am Straberg-Nievenheimer See einzuleiten.

Von Stefan Schneider

Für Thomas Reineck ist es eine „Herzensangelegenheit, die jetzt Gestalt annimmt“. Und deshalb hatte es sich der Präsident des Kanu-Verbandes Nordrhein-Westfalen auch nicht nehmen lassen, zusammen mit Geschäftsführer Randolf Wojdowski persönlich nach Grevenbroich zu kommen, wo am Montag in der Sitzung des Kreissportausschusses über eben jene „Herzensangelegenheit“ diskutiert wurde. Nach der Sitzung stand fest: Die Politik will mit den Kanuten an einem Strang ziehen und deren Anliegen unterstützen. Einstimmig machten die Ausschussmitglieder den Weg für die Umsetzung der nächsten Schritte frei.

Konkret geht es um die Pläne, am Straberg-Nievenheimer See in Dormagen einen Wildwasser-Park für Kanuten anzulegen, der zu mindestens 60 Prozent von Leistungssportlern genutzt werden soll – die restliche Zeit könnte von Freizeitsportlern ausgefüllt werden. Im Kreissportausschuss nannte Reineck als Zahlen 1500 Jahresstunden für Leistungssportler, 1000 Stunden für Freizeitnutzer.

Info Organisationsmodelle und Akteure Wer Mit im Boot beim geplanten Wildwasser-Park sind WSC Bayer Dormagen, Kanu-Verband NRW, Deutscher Kanu-Verband, Stadt Dormagen, Rhein-Kreis Neuss und Land NRW. Organisation Ein mögliches Modell: Träger und Betreiber der Anlage sind nicht identisch. Dazu rät auch die Studie. Träger könnte der Eigentümer des Geländes sein, Betreiber zum Beispiel eine kreis- oder stadteigene Gesellschaft.

Die Kanuten wollen für die Zukunft vorbauen. Denn ihr Landesleistungsstützpunkt in Neuss, an dem jede Woche rund 600 Kanuten aus diversen Vereinen trainieren, ist mittelfristig gefährdet, wie auch in einem Beratungspapier für die Ausschussmitglieder festgehalten wurde. Spätestens 2030 können sie die Erft nicht mehr für ihren Sport nutzen, weil dann die Einleitungen von Sümpfungswasser durch den Tagebau eingestellt werden. Der Wassersportclub Dormagen und der Kanuverband NRW würden gerne am „Strabi“ in Dormagen Ersatz schaffen, der vielleicht perspektivisch sogar Bundesleistungsstützpunkt werden könnte.

Der Verband, der Rhein-Kreis Neuss und die Stadt Dormagen als „Projektpartner“ hatten eine Machbarkeitsstudie erstellen lassen, die die Standortfaktoren berücksichtigte. Reineck nannte interessante Details: Nehme man eine Anfahrtszeit von bis zu 90 Minuten als Grundlage, so habe der Straberg-Nievenheimer See ein Potenzial von 17,3 Millionen Einwohnern. Bei einer Fahrzeit von 60 Minuten sei es das vierfache Potenzial, das eine vergleichbare und bereits etablierte Anlage in Markkleeberg bei Leipzig habe. Die Studie stellt vier mögliche Ausführungsvarianten für den Wildwasser-Park vor: mit einem Kanal von 270 Metern Länge, mit einem Kanal von 270 Metern Länge plus Kletter- und Abenteuerpark, mit einem Kanal von 360 Metern Länge und mit zwei Kanälen á 270 bzw. 440 Meter. Das beste operative Ergebnis sei wohl mit der ersten Variante zu erzielen (270-Meter-Kanal ohne Kletterpark), meinte Reineck im Kreissportausschuss.

Die Kostenschätzungen zeigen derzeit noch eine große Spreizung: Sie reichen von 7,4 Millionen bis 21,5 Millionen Euro, bei Variante vier mit den beiden Kanälen sogar bis 37,67 Millionen Euro. Die großen Diskrepanzen begründete Kreisdirektor Dirk Brügge damit, „dass wir derzeit nur ungefähr wissen, welche technischen Anlagen wir brauchen“. Eine genauere Kostenschätzung sei erst in einer späteren Planungsphase möglich. Auch sei mit Folgekosten zu rechnen. Reinhard Rehse (SPD) kritisierte, „dass wir erst zustimmen sollen und erst dann konkretere Zahlen zu den Kosten bekommen“.