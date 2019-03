Pilgerfahrt nach Israel : Dormagener auf den Spuren der Kreuzritter

Unter dem Titel „Pilger, Ritter und andere Reisende im Heiligen Land“ widmete sich die Pilgerreise der Dormagener Pfarre St. Michael elf Tage lang den Spuren Jesu ebenso wie denen der Kreuzfahrer, wie in der imposanten Ruine der Kreuzfahrerfestung Belvoir hoch über dem Jordantal. Foto: Carina Wernig

Dormagen/Israel 33 Pilger erlebten auf der Israel-Fahrt der Pfarre St. Michael Dormagen neue Einblicke ins Heilige Land.

Beeindruckende Landschaften, spannende steinerne Zeugnisse und bewegende Gemeinschaft in den Heiligen Messen – die Pilgerfahrt der Pfarre St. Michael Dormagen-Süd nach Israel berührte die 33 Teilnehmer auf vielfältige Weise: Die Dormagener wandelten auf den Spuren Jesu, besichtigten in Bethlehem, Nazareth, Kafarnaum, See Genezareth und Jerusalem die biblischen Orte, die ihnen Pfarrer Peter Stelten näher brachte. Als „Botschafter“ Dormagens gestartet, wurden sie schnell zu Abgesandten des Glaubens. „Wir gehen buchstäblich im Evangelium spazieren“, sagte Stelten über das Heilige Land als „fünftes Evangelium“. Denn für die Christen sei der Besuch des Landes Jesu mehr als nur „Steinegucken“: „Wir sind nun Bürger Jerusalems, Jerusalemiten“, sagte Stelten bei der Übergabe der „Pilgerurkunden“ vom Lateinischen Patriarchat Jerusalems.

Die Teilnehmer der Israel-Pilgerfahrt von St. Michael Dormagen vor der Kirche der Nationen am Garten Gethsemane am Fuße des Ölbergs in Jerusalem. Anschließend stand die Besteigung des Ölbergs an. Foto: Carina Wernig

Ob Jeep-Tour durch die gar nicht so karge Wüste Negev beim Ramon-Krater, intensiver Spaziergang von der Dormitio-Abtei auf dem Zionsberg durch das Kidrontal auf den Ölberg in Jerusalem oder sonnige Bootsfahrt auf dem See Genezareth: Überall war etwas Besondere zu spüren. Mehrere Gesprächspartner brachten den Dormagenern zudem das Leben im Heiligen Land näher, unter anderem als Ordensfrau, als Rektor des Österreichischen Hospizes und als Propst der evangelischen Erlöserkirche in Jerusalem. Organisiert hatte die Pilgerreise der Deutsche Verein vom Heiligen Lande. Als wegen des Jerusalemer Marathon die Gruppe kurzzeitig „festsaß“ und der Bus das Gelände nicht verlassen konnte, zeigte sich die „rheinische Lösung“: Voller Elan feuerten die Dormagener die Läufer – auch mit kölschen Liedern – an, die sich erfreut bedankten, zurück jubelten, winkten und abklatschten.

Im Hauptsitz des Kreuzfahrerreiches, in Akko, wird Geschichte in der Festung lebendig. Foto: Carina Wernig

Info Deutscher Verein vom Heiligen Lande Pilgerfahrt Die vierte Fahrt der Pfarre St. Michael Dormagen unter der Leitung von Pfarrer Peter Stelten seit 2012 soll nicht die letzte gewesen sein. Erste Pläne für eine Fahrt nach Israel im Frühjahr 2021 werden ausgearbeitet. Organsiation Veranstalter ist der Deutsche Verein vom Heiligen Lande (DVHL). Präsident und Vorsitzender ist satzungsmäßig der Erzbischof von Köln. Geschichte Seit mehr als 150 Jahren engagiert sich der DVHL für die Menschen im Nahen Osten. Er geht auf den 1855 gegründeten Verein vom Heiligen Grabe zurück.

Passend zum Titel der vierten Israel-Pilgerfahrt der katholischen Gemeinde, der „Pilger, Ritter und andere Reisende im Heiligen Land“ lautete, lag ein Schwerpunkt nicht nur auf den biblischen Stätten, sondern umfasste auch die zahlreichen Hinterlassenschaften der Kreuzritter, die im Jahr 1099 zum ersten Mal das Heilige Land betraten. Viele der Ruinen weisen noch die europäische Architektur der Gotik auf, wie in der Festung im Yehi’am-Nationalpark. Denn die Kreuzritter haben genau die Burgen und Festungen gebaut, die sie aus ihrer Heimat kannten: sowohl im Landesinneren auf Anhöhen wie Montfort (Starkenberg) und Belvoir über dem Jordantal, als auch direkt am Mittelmeer wie in Akko, dem Hauptsitz der Kreuzfahrer, mit riesigen Festungs- und Hafenanlagen, wie auch im Apollonia-Nationalpark bei Herzlia und in Caesarea Maritima, wo die Ritter-Spuren unübersehbar sind.