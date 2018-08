Phonomuseum Dormagen: Betreiber erklärt die alte Technik.

So kam die Musik in jedes Wohnzimmer

Helmut Dietsch erläuterte die Technik in seinem Museum in Dormagen. Foto: Berns, Lothar (lber)

Dormagen Helmut Dietsch vom Phono- und Radiomuseum erklärte, wie die Technik der alten Geräte funktioniert.

Mit der Erfindung des Phonographen im Jahre 1878 gelang es Thomas Edison erstmals, akustische Töne zu speichern und wiederzugeben. Sein Schallplattenspieler fiel im Verhältnis zu den späteren Modellen sehr klein aus und wurde mit einer Handkurbel betrieben. „Genauso wie eine Kaffeemühle“, scherzte Dietsch. In einem anschaulichen Beispiel spielte er eine Zelluloid-Walze mit zeitgenössischer Musik auf einem Edison Phonographen ab. „Das war Unterhaltungsmusik von vor über 100 Jahren“, sagte der Museumsbetreiber. Bis die ersten Geräte in die Haushalte gelangten, hat sich technisch einiges getan. Die sogenannten Grammophone verfügten nun über einen Trichter, um auch große Räume zu beschallen.

Parallel zur Erfindung des Phonographen wurden 1878 erstmals magnetische Wellen nachgewiesen, aus denen die Funkverbindung resultierte. „Besonders für die Schiffer waren die Funkwellen zur Kommunikation wichtig“, erklärte Dietsch. Die Firmen AEG und Siemens brachten die Funktechnik in Deutschland schnell voran. Am 29.Oktober 1923 wurde schließlich die erste Rundfunksendung in Berlin ausgestrahlt. Ein Modell der ersten Empfangsgeräte konnten die Besucher auch im Phonomuseum bestaunen. „Der Kaufpreis dieses Gerätes würde heute rund 6000 Euro betragen“, sagte Dietsch. Zu Beginn wurden die Geräte noch per Batterie betrieben, später konnten sie ans Netzwerk angeschlossen werden. In den 1930er Jahren spielte dann auch die Optik eine Rolle. „Es gibt viele Variationen, denn das Radio sollte ins Wohnzimmer passen“, erklärt Dietsch.