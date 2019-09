Phonomuseum Dormagen : Hess zu Gast im Schloss Bellevue

Dormagen Der Betreiber des Phonomuseums war beim Bürgerfest des Bundespräsidenten.

Als einer von insgesamt 4000 ehrenamtlich aktiven Gästen aus ganz Deutschland war Volkmar Hess in Begleitung seiner Frau Alice beim Bürgerfest des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, das in diesem Jahr unter dem Motto „Lust auf Zukunft“ in Berlin dabei. „Es war mir eine große Ehre“, sagt Hess. „Ein großes Dankeschön geht an meine zahlreichen Partner und insbesondere an meine Frau Alice, ohne die meine ehrenamtlichen Tätigkeiten nur schwer möglich wären.“ Im Mittelpunkt des Festes stand das vielseitige Engagement ehrenamtlich aktiver Initiativen, Organisationen, Unternehmen und Privatmenschen.

Volkmar Hess ist sowohl in Dormagen als auch in seiner Heimatstadt Viersen vielseitig aktiv: in Dormagen ist er bekannt als Betreiber des Radio- und Phonomuseums an der Bahnhofstraße 2-4, in dem unter anderem Phonographen und Grammophone ausgestellt sind. Daneben ist Hess Mitinitiator des Kulturprogramms „Kulturbunt“, bei dem sich engagierte Dormagener zusammenfinden und Buntes aus Unterhaltung, Spiel, Literatur, Musik, Tanz und Theater präsentieren. „Es handelt sich hierbei um eine Gemeinschaft aus Menschen, die gemeinsam etwas auf die Beine stellen will und dabei keine Dollarzeichen in den Augen hat“, erklärt Hess. Aber auch in seiner Heimatstadt Viersen ist Hess unterwegs: Im „Dülkener Haus des nostalgischen Klanges“ liegt der Ursprung seines ehrenamtlichen Engagements. Bei dem privaten Stadthaus handelt es sich um ebenso eine Einrichtung mit Phonographen über Grammophonen und Plattenspieler bis zu Radios. Im „Kulturquartett“, dem Viersener Pendant zum „Kulturbunt“, ist er ebenfalls aktiv. „Für mich ist es wichtig, dass man auch dort was macht, wo man lebt“, so Hess.