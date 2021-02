Kultur in Dormagen : Phono- und Radiomuseum hofft auf baldige Öffnung

Dormagen Seit fast einem Jahr ist das Phono- und Radiomuseum in Dormagen dicht. Wie sämtliche anderen Einrichtungen kämpft auch das Museum mit den Folgen der Corona-Krise, doch Volkmar Hess, der zweite Vorsitzende des Fördervereins, blickt dennoch positiv in die Zukunft.

Man habe aber die „stille Hoffnung“, dass man in naher Zukunft wieder öffnen dürfe. „Es wäre großartig, wenn wir zu unserem Sommerfest am 4. Juli wieder starten könnten. Wir geben die Hoffnung nicht auf und haben für diesen Tag auch schon den bekannten Pianisten Jörg Hegemann gebucht“, so Hess. Bis dahin werde man weiterhin Online aktiv sein. Als nächstes Event ist die „Lange Nacht der Bibliotheken“ in der Stadt Bibliothek Kempen geplant. „Wir freuen uns total darauf, das Ganze wird Online und über einen Live-Stream stattfinden. Der Pianist Jörg Hegemann wird auch bei diesem Event für uns spielen und zwar auf der kleinste Bühne Dormagens, nämlich in unserm Museum. Das wird dann live übertragen.“ Stattfinden wird die Veranstaltung am 19. März um 19 Uhr unter dem Motto „mitmischen“.