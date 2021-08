Phono-Museum Dormagen : Benefizkonzert für Hochwasser-Familie

Spendenübergabe an Alina Schneider und Robert Manz Foto: Alice Hess

Dormagen Gute Musik hören, Spaß haben und dabei noch etwas Gutes tun? Das Phono-Museum Dormagen zeigte am vergangenen Wochenende, wie das klappen kann.

Rolf Heimann und Frank Born waren mit ihrem Programm „Fifty Shades of Blues“ zu Gast im Museum Dormagen und spendeten ihren Hut zugunsten der Hochwassergeschädigten. Alina Schneider und Robert Manz konnten den mit 920 Euro gefüllten Hut persönlich entgegen nehmen. „Wir bedanken uns bei allen, die uns beim Wiederaufbau unterstützen. Unser Haus wurde an einer Ecke unterspült, hier ist ein neues Fundament von Nöten – das Geld kommt hier gerade richtig“, so das Paar. Volkmar Hess sagt: „So funktioniert Ehrenamt. Auch privat initiiertes Engagement, hier über Ortsgrenzen hinweg,kann Gutes bewirken.“