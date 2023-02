Pflegeeinrichtung in Dormagen Leben in einer Demenz-WG

Deike Naescher ist zuständig für die Pflege von Rudi und seinen Mitbewohnern. Eine diese Bewohnerinnen ist die Seniorin Gustel. Sie braucht im Moment besonders viel Aufmerksamkeit von Deike Naescher, wie diese erzählt. Gustel ist erst am Anfang des Jahres in die WG gezogen und hat sich noch nicht so richtig an ihr neues Zuhause gewöhnt. Die Veränderung fällt ihr schwer, das ist typisch für die Erkrankung. „Ich will nicht meckern“, sagt Gustel. „Hier ist alles gut. Alle sind lieb. Die Menschen sind toll. Das Essen ist lecker, alles ist sehr sauber und meine Kinder kommen mich oft besuchen. Bevor ich hierhergekommen bin, habe ich bei meiner Tochter im Haus gelebt.“ Deike Naescher berichtet, dass es für die Angehörigen auch schwierig ist, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. „Gustels Demenz-Erkrankung wird zusehend schlimmer“, erklärt sie. „Man kann sie nicht mehr alleine zu Hause lassen. Sie vergisst, sich anzuziehen oder macht Quatsch im Haus. Hier haben wir einen guten Blick auf sie“, versichert die Pflegerin. „Die Kinder kommen Gustel alle sehr regelmäßig besuchen und kümmern sich liebevoll um ihre Mutter. Alle Kinder sind voll berufstätig und haben ihr Bestes gegeben, damit ihre Mutter so lange wie möglich, zuhause bleiben konnte. Irgendwann wurde es einfach zu gefährlich und sie haben sie hergebracht.“