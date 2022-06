Pfarrgemeinde in Dormagen : Fall „Woelki“ sorgt weiterhin für Sprachlosigkeit

Die Diskussion findet im Pfarrsaal in Nievenheim statt. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Dormagen Der Pfarrgemeinderat des Seelsorgebereiches Dormagen-Nord lädt zu einer gemeinsamen Diskussion ein, um das bewegende Thema rund um Kardinal Rainer Maria Woelki einzuordnen.

Es ist weiterhin ein Thema, welches aufregt und bewegt: Noch immer tut sich im Fall des Kardinals Rainer Maria Woelki nicht viel. Eine Situation, die der Pfarrgemeinderat des Seelsorgebereiches Dormagen-Nord, mit Frust beobachtet. „Im Moment haben wir als Gemeinde das Gefühl, es ist hier in Köln ein absoluter Stillstand eingetreten. Aus Rom kommt kein Signal, dass es eine Entscheidung in der ‚causa Woelki‘ gibt“, so Birgit Linz-Radermacher, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates. Im Gegenteil: „Durch die letzte Entscheidung, dass er in finanziellen Dingen alles richtig gemacht hat, wird Woelki noch gestärkt. Das macht nicht nur sprachlos, sondern lähmt das Glaubensleben in vielen Bereichen.“

„Lähmen lassen“ will der Seelsorgebereiches Dormagen-Nord sich davon jedoch nicht. „Wir arbeiten weiter an einer neuen gerechten Kirche“, heißt es. So lädt der Pfarrgemeinderat in diesem Jahr wieder zu einer Diskussionsrunde zu diesem Thema ein. Referieren wird Schwester Emmanuela Kohlhaas aus Köln. Die Ordensschwester hat Musikwissenschaften, Psychologie und vergleichende Religionswissenschaften studiert und ist auch als Coach und und Organisationsberaterin tätig.

Vor allem aber ist sie seit 1982 Benediktinerin im Kloster in Köln und leitet als Priorin die Gemeinschaft. Sie sieht die aktuelle Kirchenkrise als „Leitungskrise, denn hierarchische Strukturen, das Oben-Unten-Denken, sind veraltet“. Sie empfiehlt die Orden als Vorbild, in denen zum Beispiel auch die Ämterbesetzung „deutlich demokratischer gehandhabt“ wird. So setzt sie selbst aufs Zuhören und gemeinschaftliche Entscheidungen und sieht vom „Evangelium her die Verantwortlichen eher in der Rolle des Moderators“.