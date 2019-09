Pfarre St. Michael Dormagen : Jugendliche großer Segelfahrt auf dem Ijsselmeer

Dormagen Eine Woche Segeln auf dem niederländischen Ijsselmeer – 27 Kinder und Jugendliche zwischen neun und 16 Jahren aus der Pfarrgemeinde St. Michael waren im Rahmen einer Messdienerfahrt unterwegs.

Die Kirchengemeinde umfasst die fünf Kirchen in Horrem, Hackenbroich, Dormagen Mitte, der Innenstadt und Zons. Trotz des elfjährigen Bestehens einer fusionierten Großgemeinde sind die Messdiener stark an die verschiedenen Kirchtürme gebunden. Während einige Messdienerschaften regelmäßig Fahrten unternehmen, bestand bei anderen dieses Angebot bisher nicht. Daraus entstand die Idee eine Fahrt für alle Messdiener der Gemeinde anzubieten. Am Montag hissten die Messdiener zum ersten Mal die Segel der „Vrijheid“, ein Dreimaster aus dem Jahre 1898. Auf dem Programm standen neben den Tätigkeiten an Bord das Erkunden des Ortes, Singen und Sonnen auf Deck, das Anlegen neben einem Naturreservoir, mitten auf dem Ijsselmeer Ankern und Schwimmen und viele Gemeinschaftsspiele. Die anfangs gestarteten Teilnehmer, die sich untereinander nicht alle kannten, wuchsen von Tag zu Tag immer mehr zu einer eingespielten Gruppe zusammen.