Petry Slam in Dormagen Knechtstedener Philipp Janke in der „Kulle“ dabei

Poetry Slam ist in vielen Städten ein beliebtes Format und Phänomen und auch in Dormagen ist das Poetry Slam mittlerweile ein gefragtes Highlight. Im Dezember steht nach zwei herausragenden Ausgaben in der Kulturhalle und einem großartigen „Auswärtsspiel“ in der Aula Knechtsteden die nächste Ausgabe an. Frei nach dem Motto: „Drei Mal Dormagen, drei herausragende Shows. Wir kommen für einen weiteren Streich“, sagen die Organisatoren „slam kultur“.