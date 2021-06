Aus Lagerhalle wurde Boutique : Besonderer Concept-Store eröffnet in Dormagen

Der „Petite Amélie“-Concept-Store in Dormagen. Foto: Sjoerd Eickmans

Dormagen Aus einer ehemaligen Lagerhalle entstand nun in Dormagen ein eindrucksvoller Laden. Store-Managerin Karen Saleki freut sich über die Eröffnung.

Im Stadtgebiet hat eine neue, außergewöhnliche Boutique eröffnet: Die junge niederländisch-französische Marke „Petite Amélie“ hat an der Hamburger Straße 2A in Dormagen ihren ersten deutschen Concept-Store mit Kollektionen für das Baby- und Kinderzimmer und Holzspielzeug eröffnet. „Noch heute kann man deutlich an den Kinderzimmer Kollektionen von Petite Amélie erkennen, dass über jedes Detail mit Liebe nachgedacht wird. Die Entwürfe sind zeitlos, wachsen mit dem Kind mit und regen die Fantasie an“, beschreibt Sprecherin Julia Timmermann das Label. Gegründet wurde „Petite Amélie“ 2010 von einer jungen Mutter aus Lyon in Frankreich und wächst seitdem stetig.

Düsseldorferin Karen Saleki leitet den Store in Dormagen und freut sich riesig über die Eröffnung. „Wir haben Dormagen für den perfekten Ort für unseren ersten Laden in Deutschland gehalten, da wir uns hier genau zwischen Köln und Düsseldorf befinden, also absolut zentral“, erklärt sie. „Ich bin selber absolut begeistert darüber, was wir hier geschafft haben. Aus einer Lagerhalle haben wir einen tollen und beeindruckenden Store geschaffen.“ Im Laufe der Woche besuchten bereits einige Kunden das neue Geschäft im Stadtgebiet: „Ich hatte das Gefühl, dass die Kunden total begeistert vom Ambiente waren. Von außen ist der Laden wie ein Aquarium oder ein Museum und vollkommen einsehbar.“

Die ein oder andere Kleinigkeit fehle jedoch noch: „Ich wollte nicht mehr warten, sondern jetzt schon öffnen. Irgendwie hatte man ja auch Angst vor einem zweiten Lockdown, das wollte ich nicht riskieren“, erklärt Saleki. In den kommenden Monaten will die Store-Managerin noch eine große Eröffnung feiern und plant bereits andere Events in den Räumlichkeiten des „Petite Amélie“.

(kiba)