Personalmangel im Rathaus Dormagen : Fachkräfte aus Ruhestand holen

Hans-Joachim Woitzik bringt kreativen Vorschlag ein. Foto: Zentrum

Dormagen Die Zentrumsfraktion will die Personalnot bei der Stadt, insbesondere in der Bauabteilung, mit ungewöhnlichem Vorschlag beheben. Was genau geplant ist.

Die Situation ist prekär: Einsicht und Geld sind vorhanden, aber beides führt nicht oder nur höchst schleppend zum gewünschten Ergebnis. Es geht um den Personalmangel bei der Stadt, speziell im Eigenbetrieb. Bürgermeister Erik Lierenfeld hat in den vergangenen Monaten mehrfach darauf hingewiesen, dass Bau- oder Sanierungsprojekte nicht oder erst deutlich später angegangen werden können, weil es im Technischen Rathaus an qualifizierten Mitarbeitern in ausreichender Zahl fehlt. Trotz vieler Ausschreibungen füllt sich der Personalstamm nur langsam. Jetzt biegt die Zentrumsfraktion mit einer Idee um die Ecke, wonach Ruheständler, die früher im Baubereich tätig waren, für Abhilfe sorgen könnten.

„Die Personalsituation gerade in kritischen Bereichen wie Bauplanung und begleitende Bauausführung ist stark angespannt“, sagt Fraktionsvorsitzender Hans-Joachim Woitzik. Dies habe unterschiedliche Ursachen, zum Beispiel zahle die freie Wirtschaft besser für Fachkräfte wie Bauingenieure, auch größere Kommunen hätten mehr finanzielle Möglichkeiten. Sein Ratskollege Michael Kirbach ist überzeugt: „Wir müssen in Dormagen an vielen Stellen lernen, out-of-the-box zu denken, daher haben wir einen Antrag bei der Stadt gestellt, den ,Senior-Expert-Service‘ anzufragen, ob man uns nicht helfen kann.“ Kirbach erklärt: „Der Senior-Experten-Service bündelt großes Potenzial ehrenamtlicher Fach- und Führungskräfte im Ruhestand aus allen Bereichen der Wirtschaft oder in einer beruflichen Auszeit, welche sich weiter einbringen wollen.“

Es stehen laut Zentrum viele wichtige Projekte an: Schulneubauten und Sanierungen, Baugebiete und Infrastruktur müssen geplant und ausgeführt werden. „Das Konzept wird bereits seit 1990 erfolgreich im In- und Ausland angewendet. Qualifizierte Mitbürger, welche ihr aktives Arbeitsleben beendet haben, wollen und können die Gesellschaft weiter unterstützen“, so Kirbach. Das vorhandene Know-how und die Jahrzehnte lange Erfahrung aus einem kompletten Arbeitsleben seien sofort verfügbar. Ratsmitglied Thomas Freitag sagt: „Experten aus dem Bau- und Planungsbereich können Bereiche wie den Eigenbetrieb effektiv und kostengünstig stützen, um die Stadtentwicklung auch unter den zur Zeit vorherrschenden Arbeitsmarktmechanismen und dem Fachkräftemangel konsequent und zeitnah voranzubringen.“

Seinen Vorstoß will das Zentrum nicht als Kritik an den „verdienten Mitarbeitern der Stadt“ verstanden wissen. „Krankenstand und Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung ließen bei uns alle Alarmglocken schellen – hier muss dringend Entlastung her“, so Woitzik.

