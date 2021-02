Kostenpflichtiger Inhalt: Wenig Interesse in Dormagen : „Impftaxi“ nach Neuss - Unternehmer winkt ab

Dormagen Aus Dormagen heraus wird sich die Zahl der Fahrten per „Impftaxi“ ins Impfzentrum nach Neuss offenbar in Grenzen halten. Norbert Surmann, neben Kai-Uwe Harth einer der beiden Taxiunternehmen in der Stadt, winkt ab.