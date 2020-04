Schützenplatz Dormagen : Paveier kommen zum Drive-In-Konzert

Dormagen Die „Drive In“-Konzerte auf dem Dormagener Schützenplatz entwickeln sich zum Publikumsmagneten: Die beiden Konzerte mit der kölschen Kultband Brings waren innerhalb von 36 Stunden ausverkauft. Nun tritt noch eine weitere Band auf.

Brings hatten bereits im Autokino in Köln-Porz ein Drive-In-Konzert gespielt und dort für ein volles Haus gesorgt. „Wir freuen uns riesig auf unsere Fans in Dormagen“, sagt Peter Brings, „das war in Köln eine total emotionale Geschichte. In Dormagen wird es nicht anders werden.“ Ähnlich sehen es auch die Paveier. „Das sind die vielleicht außergewöhnlichsten Konzerte in der Geschichte unserer Band“, so Detlef Vorholt, „wir freuen uns riesig, endlich wieder auf der Bühne zu stehen.“ Auch die Paveier spielen in Konzertlänge und bringen alle Hits mit – von „Leev Marie“ über „Schön ist das Leben“ bis hin zu „Heimat es“ oder „Nie mehr Alkohol“. Karten pro Auto kosten 49,90 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr, bis zu zwei Erwachsene und drei eigene Kinder dürfen im Auto sitzen. Erhältlich sind die Karten ausschließlich online auf tickets.marcpesch.de, gut die Hälfte sind auch für die Paveier bereits verkauft.