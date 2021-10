Partys und Kostümbälle : So wird Halloween in Dormagen gefeiert

Dormagen Die Jungschützen Stürzelberg, die Tankstelle und der Wakebeach 257 veranstalten in diesem Jahr wieder Halloween-Partys. Wann und wo die Feiern stattfinden.

Wakebeach Der Wakebeach 257 am Straberger See 16 stellt seine Halloween-Party in diesem Jahr unter das Motto „Rock at the Beach“. Gefeiert werden kann dort am Sonntag, 31. Oktober, von 20 Uhr, bis 2 Uhr morgens. Angekündigt wird die Party auf der Facebook-Seite des Veranstalters so: „Gruselige Halloween Party am wunderschönen Lago Di Strabi. Macht Euch die Haare schön, holt die Cowboy-Picken aus’m Schrank, schießt Euch in die Spandex-Hose und dann nix wie ab zum Lago.“ Der Wakebeach 257 hat bereits angekündigt, dass es eine Bar geben wird. Zum Verzehr wird Fleischkäse im Brötchen für die Gäste angeboten, die lautere Musik mögen sollten: Denn gespielt werden am Sonntag die Genres Rock, Metal und Alternative.