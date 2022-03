Kölsche Welle, Mallorca-Festival und mehr : Zahlreiche Veranstaltungen in Dormagen geplant

Bereits des Öfteren sorgte die Band „Kasalla“ in Dormagen für Stimmung. Auch in diesem Jahr werden die Musiker in Dormagen spielen. Foto: Kay-Uwe Fischer

Dormagen Neue Kölsche Welle, Party der Stadt und Mallorca-Festival: Nach einer langen, pandemiebedingten Event-Flaute geht es nun wieder los in Dormagen.

Es geht wieder los in Dormagen: Zahlreiche Veranstaltungen haben unteranderem die beiden Organisatoren Marc Pesch und Dustin Thissen im Gepäck.

Der Startschuss fällt am Samstag, 19. März, bei der „Party der Stadt“ im Aktiv-Sportpark. „Hierfür sind aktuell nur noch 70 Karten erhältlich“, so die beiden Veranstalter. Ansonsten ist das Event im Gewerbegebiet Top-West bereits ausgebucht. Pesch wird als DJ für Stimmung sorgen. „Es gibt Bier, Cocktails und Longdrinks. So wie früher, ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten“, führt er aus.

Im April starten dann die neuen „Feierabendmärkte“ in der Innenstadt. „Dormagen köstlich“ lautet das Motto. Gemeinsam mit der Stadtmarketing-Gesellschaft soll hier dienstags ein neues Highlight für Dormagen entwickelt werden.

Am Pfingstwochenende werden tausende Menschen auf dem Schützenplatz erwartet. Am Pfingstsamstag gibt es die Premiere von „Vamos!“ – dem neuen Mallorca-Festival. Top-Stars wie Mia Julia oder Tobee werden dann mit dabei sein. Der Kartenvorverkauf hierfür hat bereits begonnen. „Nach zwei Jahren Pause kommen wir hier mit einem Mega-Programm zurück“, so Pesch, „auf der Bühne stehen Kasalla, Brings, Mo-Torres, die Rabaue und Druckluft.“ Knapp 1000 Karten sind bereits verkauft, die Nachfrage sei weiterhin groß.

Knapp eine Woche später kommen dann alle Musical-Fans in Dormagen auf ihre Kosten. „Disco Inferno“ lautet das Motto in diesem Jahr auf der Freilichtbühne in Zons am Freitag, 10. Juni. Original Musical-Stars und die Live-Band „Musicalpeople“ werden auf der Bühne stehen. Unter anderem gibt es Musik aus bekannten Musical-Produktionen wie „Mamma Mia“, „Grease“, „Flashdance“, „Fame“ oder „Daddy Cool“. „Wir werden das Publikum auf der Freilichtbühne sicherlich wieder zum Tanzen bringen“, sagt Michael Schüller von den Musicalpeople. Karten für alle Events gibt es – solange der Vorrat reicht – auf tickets.marcpesch.de. „Sollten die Veranstaltungen entgegen aller Erwartungen coronabedingt abgesagt werden müssen, wird das Eintrittsgeld erstattet“, merken die Veranstalter an. Alle Veranstaltungen in Dormagen finden unter den zu dem Zeitpunkt gültigen Corona-Regeln statt.

