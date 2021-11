Stars der Szene in Dormagen : Mallorca-Festival kommt 2022 auf den Schützenplatz

Dormagen Im Juni zieht „Vamos! Das Mallorca-Festival“ auf den Schützenplatz in Dormagen. Auf welche Künstler sich die Besucher freuen können und was sonst noch angeboten wird.

Im kommenden Jahr wird es so richtig spanisch in Dormagen: Party-Begeisterte, die Musik der Playa de Palma mögen, können sich am Samstag, 4. Juni 2022, auf „Vamos! Das Mallorca-Festival“ freuen, das ab 16 Uhr auf die Open-Air-Bühne am Schützenplatz zieht.