Entwaldungsproblem in Partnerstadt Dormagen will Bäume in Chipata pflanzen

Vor fast einem Jahr wurde die Städtepartnerschaft zwischen Dormagen und Chipata in Sambia gegründet. Damals verständigten sich die Stadtspitzen auf fünf Handlungsfelder, die man gemeinsam bearbeiten wolle. Eines wird jetzt konkret angepackt: Die Stadt beabsichtigt, sich in hohem Maße an der Aufforstung in der Partnerstadt zu beteiligen. Es geht um mindestens 10.000 Baumpflanzungen. Dafür sollen die Mitglieder des Hauptausschusses in der kommenden Woche zustimmen, dass die Stadt Fördermittel des Bundeswirtschaftsministeriums in Höhe von 50.000 Euro beantragt. Der Eigenanteil soll dann bei 5000 Euro liegen, die über Spenden akquiriert werden sollen.