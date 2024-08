Partnerschaft in Dormagen Lierenfeld sichert Kiryat Ono weiterhin Solidarität zu

In einer Videokonferenz mit Vertreterinnen und Vertretern aus Verwaltung und Stadtgesellschaft der Partnerstadt Kiryat Ono hat Bürgermeister Erik Lierenfeld noch einmal Dormagens Solidarität zum Ausdruck gebracht. Beide Seiten nutzten die Gelegenheit, um sich über die gegenwärtige Situation in Israel auszutauschen. Neben Mitgliedern des Partnerschaftsvereins Dormagen – Kiryat Ono haben auch ein Lehrer des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums, Mitarbeitende der Stadtverwaltung und mehrere Eltern der zurückliegenden Schüler- und Eltern-Austauschprogramme an der Konferenz teilgenommen.