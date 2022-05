Städtepartnerschaft in Dormagen : Chance für großen Brückenschlag

Meinung Dormagen Drei Partnerschaften, zwei Freundschaften - die Mittelstadt Dormagen ist europäisch gut verbunden. Jetzt soll der Brückenschlag gen Osten gelingen. Warum das gut ist.

Die Besiegelung einer Partnerschaft zwischen zwei Städten bedingt politische Beschlüsse und Unterschriften als formale Handlungen. Doch entscheidend ist das, was daraus wird: Es geht darum, ob abseits von Amtsstuben die Menschen der jeweiligen Städte Interesse aneinander und an der Kultur und Lebensweise haben. Das geschieht nur über die persönliche Begegnung.

Im aktuellen Fall einer Kostenpflichtiger Inhalt möglichen Freundschaft und Partnerstadt mit Zabierzow und dem ukrainischen Ort Hola sind die Grundvoraussetzungen so verschieden wie noch nie zuvor: Kriegs- und Krisenzeiten als Ausgangspunkt für eine mögliche offizielle Verbindung. Vielen Dormagenern ist Zabierzow im Osten Polens in dieser kurzen Zeit näher geworden als es Toro, Kiryat Ono oder St. André jemals waren. Das soll die Bedeutung dieser Verbindungen nicht schmälern. Aber die großartige Hilfe für die Geflüchteten, aber auch für die Menschen in Zabierzow haben für eine besondere Intensität und Emotionalität gesorgt. Es wäre ein Brückenschlag gen Osten voller Mitmenschlichkeit und gegenseitiger Wertschätzung, aus der in friedlichen Zeiten spannende, vielfältige Begegnung werden könnten.