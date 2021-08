Parteitag in Dormagen : Daniel Rinkert bleibt Vorsitzender der Kreis-SPD

Der neue geschäftsführende Partei-Vorstand der Kreis-SPD, v.l. Christina Borggräfe, Lars Kuhlmann, Vorsitzender Daniel Rinkert, Arno Jansen, Rosemarie Franke-Weyers und Carsten Müller. Foto: SPD

Dormagen Amtsinhaber Daniel Rinkert, der auch für den Bundestag kandidiert, wurde am Freitagabend mit 89 Prozent der Stimmen in Dormagen in seinem Amt als Kreisvorsitzender der SPD bestätigt. Müller und Borggräfe neu im Vorstand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus D. Schumilas

Mit einem sehr guten Wahlergebnis haben die 101 Delegierten der Kreis-SPD (von 118 möglichen) den bisherigen Vorsitzenden Daniel Rinkert in den Endspurt des Bundestagswahlkampfs geschickt: Der 33 Jahre alte Amtsinhaber, der keinen Gegenkandidaten hatte, erhielt beim Parteitag am Freitag Abend in Dormagen 89 Prozent der Stimmen: 87 stimmten für ihn, elf dagegen und drei enthielten sich. Rinkert wurde 2015 erstmals zum Vorsitzenden der Kreis-SPD gewählt. Aktuell kandidiert er für den Bundestag. „Das ist ein super Ergebnis“, freute sich Rinkert. „Ein toller Vertrauensbeweis, der ein guter Rückenwind für die restlichen 36 Tage bis zur Wahl ist.“

Der geschäftsführende Kreisvorstand geht mit einem deutlich veränderten Personaltableau in die nächste Amtsperiode. Weil mit der Neusserin Juliana Conti, die nicht mehr kandidierte, und Andreas Behncke (Dormagen), der im vergangenen Jahr aus beruflichen Gründen den Rhein-Kreis verlassen hat, zwei der drei Stellvertreter nicht mehr zur Verfügung standen, waren Neubesetzungen dort ebenso notwendig wie auf der Position der Schriftführerin, wo Nicole Niederdellmann-Siemes aus Meerbusch nicht mehr kandidierte. Die Neubesetzungen wurden mit deutlichen Ergebnissen für die Kandidaten vorgenommen: Neue Stellvertreter sind Carsten Müller (79 Ja-Stimmen) aus Dormagen und Christina Borggräfe (78), stellvertretende Landrätin aus Meerbusch. Als dritter stellvertretender Vorsitzender wurde Arno Jansen (79 Stimmen/Neuss) wiedergewählt. Neue Schriftführerin ist die Neusserin Rosemarie Franke-Weyers (einstimmig). Schatzmeister bleibt Lars Kuhlmeier (92 Stimmen). Der Vorsitzende des Stadtverbandes Dormagen, Carsten Müller, freute sich: „Ich habe richtig Lust auf die Zusammenarbeit und mich auf Kreisebene einzubringen.“

Info Die Führung der SPD auf Kreisebene Kreisvorsitzender Daniel Rinkert (Grevenbroich/wie bisher) Stellvertreter Arno Jansen (Neuss, wie bisher), Carsten Müller (Dormagen/neu), Christina Borggräfe (Meerbusch/neu) Schatzmeister Lars Kuhlmeier (Düsseldorf/wie bisher) Schriftführerin Rosemarie Franke-Weyers (Neuss/neu) Kreistagsfraktion Vorsitzender Udo Bartsch; Stellvertreter: Doris Hugo-Wissemann, Stefan Schmitz, Andrea Jansen, Sabine Kühl, Christina Borggräfe

Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld hatte als „Hausherr“ die Parteigenossen in der Kulturhalle begrüßt. In seiner kurzen Rede warb er für den Bundeskandidaten Rinkert: „Es braucht einen frischen Wind in Berlin und keine Person auf Abschiedstournee, deswegen hoffe ich darauf, das wir mit Daniel Rinkert einen energischen und energiegeladenen Bundestagsabgeordneten bekommen der sich für die Belange der Menschen vor Ort einsetzt.“ Mit ihm gebe es kein „Weiter so“, sondern „neue Impulse, für die chemische Industrie, für die Hochschulpolitik und den Klimaschutz im Rhein-Kreis Neuss.“

Rinkert hatte sich in seiner Bewerbungsrede kämpferisch gegeben und vor allem CDU-Kanzler-Kandidat Armin Laschet und den Bundestagsabgeordneten und Mitkandidaten Hermann Gröhe ins Visier genommen: „Eine Wahl zwischen Scholz und Laschet: zwischen Kompetenz und Untauglichkeit. Eine Wahl zwischen Gröhe und mir: zwischen 27 Jahre Vergangenheit im Bundestag und einer Zukunft im Bundestag.“ Der Grevenbroicher, der als Leiter der Region West beim Verband der Elektrotechnik tätig ist, gab „Innovation für die Region“ als sein Motto für alle Regionen des Rhein-Kreises an. Mitgebracht hatte er für die Delegierten „konkrete Zukunftsbilder“. So soll in Grevenbroich ein „Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklung entstehen, das bezahlbaren Wohnraum mit mehr Grünflächen und einem Bildungscampus verbindet. „Damit die Arbeitsplätze des Chemparks auch in Zukunft nachhaltig gesichert werden können, möchte ich Dormagen zu einem Zentrum für Wasserstoff machen. Als nachhaltiger Energieträger spielt Wasserstoff in der Zukunft eine entscheidende Rolle bei der Speicherung und beim Transport von regenerativ erzeugter Energie.“