Parken vor Dormagener Schulen : CDU kritisiert Elterntaxi-Diskussion

Dormagen Die SPD hatte den FDP-Vorstoß für neue Park-Zonen vor Schulen zurückgewiesen.

„Vor Schulbeginn und nach Unterrichtsende bzw. zum Ende der OGS-Zeit am Nachmittag gibt es an vielen Dormagener Grundschulen in der Tat zumindest gefühlt ein ,mittleres Verkehrschaos’“, erklärt sie, dass sich der Schulausschuss bereits im März auf CDU-Antrag hin mit dem Thema befasst hatte. Vereinbart wurde, so Westerheide, dass „die Stadtelternschaft zusammen mit den betroffenen Eltern und Schulleitungen überlegen soll, welche Schwierigkeiten an den Schulen bestehen, welche Maßnahmen schon getroffen wurden oder in Zukunft möglich sind.“ Über erste Ergebnisse soll im Oktober in dre Sitzung des Schulausschusses berichtet werden.