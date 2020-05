Parken in Dormagen : Zonser Architekt kritisiert neuen Flächennutzungsplan

Zons Gegen den Entwurf des Flächennutzungsplanes wendet sich Architekt Kim Leiermann aus Zons, der Ende voriges Jahr mehr als 1000 Unterschriften für den Erhalt des Grüns rund um die Parkplätze vor der Altstadt gesammelt hatte.

Auch in seinen Einwänden geht er auf geplante Änderungen im FNP dort ein: Statt landwirtschaftlicher Nutzung stehe auf dem Feld nördlich des Flügeldeichs eine nichtbegrünte Parkplatzfläche, das solle wieder rückgängig gemacht werden, beantragt Leiermann. Gegen die Parkplatz-Nutzung führt er zahlreiche Argumente an, so auch die Naherholung für Bewohner der Altstadt. Zusätzliche Parkplätze würden die Infrastruktur und das Klima belasten und nicht benötigt, so Leiermann: „Eine eigene Umfrage unter einigen hundert Touristen, die mit dem Pkw nach Zons gefahren waren, ergab, dass kein Bedarf an zusätzlichen Parkplätzen gesehen wird.“ Leiermann betont: „Das Ensemble bestehend aus Zons, dem Rhein und dem dazwischenliegenden Grüngebiet ist einzigartig.“