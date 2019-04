Parken in Dormagen : Markierungen auf Schulstraße sollen Parkprobleme lösen

Stürzelberg Auf der engen Schulstraße auch nur kurz zu parken, ist für Anwohner und Besucher schwierig. Dass der Parkdruck auf der Schulstraße seit Jahren ein Problem ist, weiß auch die Verwaltung, die über einen Lösungsvorschlag im Hauptausschuss am 9. April beraten lassen möchte.

Zu dem Parkthema gab es in der Vergangenheit diverse Hauswurfsendungen, zuletzt wurden im Frühjahr 2018 alle im Verlauf der Schulstraße (zwischen Biesenbachstraße und Grundschule) vorhandenen Haltverbote entfernt, um die dadurch entstandenen Irritationen zur geltenden Parksituation zu entschärfen. „Das Entfernen der Halteverbote hatte leider nicht den gewünschten Erfolg, die Parksituation hat sich seitdem verschlechtert“, so der Erste Beigeordnete Robert Krumbein in der Beratungsunterlage. „Eine aktuelle Befahrung mit der Feuerwehr hat gezeigt, dass stellenweise kein Durchkommen möglich ist, die Fahrgassenversätze zu kurz sind und Handlungsbedarf besteht.“

An einigen Stellen soll nun das Parken mit einem Rad auf dem Gehweg erlaubt werden, was durch Markierungen vorgegeben wird. Die Schulstraße soll als Haltverbotszone mit dem Zusatz „Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt“ beschildert, und alle aufgestellten Gehwegpoller im Verlauf der Straße sollen entfernt werden. „An allen anderen Stellen ist ein Parken ohne Behinderung von Zufahrten oder der Sicherstellung des Rettungsweges nicht möglich und kann nicht zugelassen werden“, betont Krumbein. Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt, durch das versucht wird, die Park- und Verkehrssituation auf der Schulstraße zu optimieren. Die Ordnung des ruhenden Verkehrs soll auch zum nachbarschaftlichen Frieden unter den Anwohnern beitragen, der durch einen „Knöllchen“-Streit beeinträchtigt ist – ein Anwohner hat parkende Nachbarn in mehr als 500 Fällen angezeigt, die sich verfolgt fühlten.