Parasiten in Dormagen : Zecken-Ärger in heimischen Wäldern

Auch im Knechtstedener Wald in Dormagen befinden sich zahlreiche Zecken. Grundsätzlich lassen diese sich gut entfernen. Foto: Carsten Pfarr

Dormagen Ab einer gewissen Temperatur erwachen Zecken aus ihrer Winterstarre. Ein Parasitologe erklärt, wie gefährlich Zecken-Bisse in Dormagen sind.

Sieben Grad Celsius“ lautet die magische Grenze hinsichtlich der Aktivität von Zecken in Deutschland, unter sieben Grad fallen die lästigen Parasiten in Winterstarre und sind zunächst außer Gefecht gesetzt. Diese Grenze ist auch in Dormagen schon seit einigen Wochen überschritten und die robusten Krabbeltiere erwachen aus der Starre und suchen nach Opfern, die sie stechen können. Daher steht das Thema insbesondere bei Hundebesitzern aktuell vermehrt auf der Tagesordnung. Immer wieder warnen Tierfreunde sowie Spaziergänger in den Sozialen Medien (beispielsweise in Gruppen wie „Nette Dormagener“) vor Zecken-Bissen bei Tier und Mensch.

Auch Hundebesitzerin Marie Althaus hatte in diesen Tagen eine unangenehme Begegnung mit den winzigen Blutsaugern: „Mir ist bewusst, dass der Frühling in der Regel auch Zecken mit sich bringt, das ist natürlich weder für Hund noch für den Menschen angenehm. Nachdem mein Charly in der vergangenen Woche gleich zwei Zecken mit nach Hause brachte, wollte ich andere Hundebesitzer einfach noch einmal darauf aufmerksam machen, wie wichtig es nun ist, die Tiere auf Zecken zu kontrollieren und auch Maßnahmen wie Anti-Zecken-Produkte oder eine Grundimmunisierung zu beachten.“