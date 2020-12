Pandemie in Dormagen : Corona-Ausbruch in in Seniorenheim mit 34 Infizierten 34 Menschen infiziert

Corona-Ausbruch in in Seniorenheim mit 34 Infizierten 34 Menschen infiziert

Pandemie in Dormagen

In der Alloheim Seniorenresidenz sind 26 Bewohner und acht Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen In der Alloheim Senioren-Residenz wurden jetzt 26 Bewohner im Alter von 60 bis 90 Jahren und acht Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet. Zwei der Bewohner befinden sich aktuell im Krankenhaus.

Die positiv getesteten Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. Insgesamt leben 150 Senioren in der Einrichtung, die das erste Mal von einer Covid-19 Infektion betroffen ist.

Bereits seit Ende November wurden Corona-Schnelltests für Mitarbeiter, Bewohner und Besucher durchgeführt. Nach einer positiven Testung in zwei Wohnbereichen wurde vom Gesundheitsamt eine Reihentestung für diese Wohnbereiche veranlasst. Alle anderen Bewohner und Mitarbeiter weisen aktuell einen negativen Corona-Schnelltest auf. Zurzeit werden alle negativen Bewohner einmal pro Woche auf Wunsch und Mitarbeiter alle drei Tage getestet. Dies teilt eine Sprecherin der Alloheim Senioren-Residenzen mit.

Von dem Infektionsausbruch betroffen sind zwei Wohnbereiche auf denen vorwiegend Menschen mit Demenz leben. Hier lägen besondere Bedingungen zugrunde, so die Sprecherin: Die Bewohner seien durch ihr Krankheitsbild kognitiv stark beeinträchtigt und zugleich mobil. Das mache die Eindämmung von einmal eingetretenen Infektionen auf jeder Demenzstation zu einer großen Herausforderung. Daher seien Demenzbereiche seit Beginn der Pandemie überdurchschnittlich stark von Covid-19-Ausbrüchen betroffen.

So erlebt ein Chefarzt die Corona-Situation

AKH Viersen : So erlebt ein Chefarzt die Corona-Situation

In den Wohnbereichen sei ein umfangreiches Isolations- und Quarantänekonzept umgesetzt worden, das Vorsorge- und Quarantänemaßnahmen beinhalte. Alle positiv getesteten Bewohner wurden, sofern möglich, unter Zimmerquarantäne gestellt. Mahlzeiten werden vornehmlich nur noch auf den Zimmern ausgegeben. Alle Bewohner wurden dazu angehalten, auf ihren Zimmern zu bleiben.

Um weitere Übertragungen zu vermeiden, arbeiteten alle Mitarbeiter ausschließlich auf dem ihnen zugewiesenen Wohnbereich, so die Sprecherin weiter. Alle Bewohner der Einrichtung würden engmaschig beobachtet, so werde zum Beispiel drei Mal am Tag Fieber gemessen und Symptomkontrollen durchgeführt.