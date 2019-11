Abgabe in Dormagen : Awo-Päckchenaktion bis Freitag

Dormagen Zum zehnten Mal heißt es: „Weihnachten im Schuhkarton“.

Kindern in Not zu Weihnachten eine Freude machen – das ist das Ziel der Aktion „Weihnachen im Schuhkarton – Geschenke der Hoffnung“, für die die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Dormagen zum zehnten Mal Annahmestelle ist. Noch bis Freitag können an der Friedensstraße 8a die Päckchen abgegeben werden. Ansprechpartnerin ist die Leiterin der Awo-Begegnungsstätte, Anne Schmitt.